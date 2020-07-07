Ветеран белорусского футбола, известный в прошлом игрок и тренер Вениамин Арзамасцев рассказал о том, что думает о нынешнем положении в стране.
Иллюстративное фото
– Я уверен, что без той поддержки, которая сегодня оказывается в Беларуси, наш спорт не был бы таким, каким мы видим его сейчас. Согласитесь: в нашей стране есть виды спорта, которые сегодня занимают очень значимое место на мировой арене: гребля, легкая атлетика, фристайл… Я думаю, что нам повезло в том, что Президент – спортивный человек и уделяет большое внимание здоровью нации. Да и в футболе, признаться, перемены заметны. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но развивается инфраструктура. Начинается строительство национального футбольного стадиона. Хорошие условия созданы и для детей. Если сравнить нынешние возможности с теми, что были лет 40 назад, разница очевидна. В те времена, когда я сам играл в футбол, было немало хороших спортсменов, но никто из них не мог даже подумать о том, чтобы пробиться в европейские чемпионаты, реализоваться, обеспечить себе жизнь. Сейчас для этого в Беларуси созданы все условия. По большому счету, молодежи остается только работать, проявлять себя и двигаться вперед.
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Вениамин Арзамасцев: молодежи остается только работать, проявлять себя и двигаться вперед
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ