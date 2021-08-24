Венгрия не рассматривает возможность выхода из ЕС

, – сказал Сийярто.при этом глава ведомства отметил, чтоВопрос по поводу членства Венгрии в ЕС был задан местными журналистами на фоне осложнившихся отношений, которые наблюдаются в последние годы между правительством страны и руководством Евросоюза.Между Брюсселем и Будапештом есть разногласия по вопросам путей дальнейшего развития ЕС, в том числе распределения политических полномочий среди участников объединения.Сийярто отметил, что Венгрия рассчитывает на продолжение дискуссий внутри Евросоюза, где существуют разные точки зрения.– заявил глава венгерского МИД по поводу свободного обсуждения различных проблем в ЕС.