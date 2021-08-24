Венгрия не рассматривает возможность выхода из ЕС

Правительство Венгрии заинтересовано в укреплении Европейского союза и не планирует выходить из объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
– Членство в ЕС – это для Венгрии вообще не вопрос, – сказал Сийярто. – Венгрия есть и будет членом ЕС, – при этом глава ведомства отметил, что "Венгрия заинтересована в том, чтобы Европейский союз был сильным".
Вопрос по поводу членства Венгрии в ЕС был задан местными журналистами на фоне осложнившихся отношений, которые наблюдаются в последние годы между правительством страны и руководством Евросоюза.
Между Брюсселем и Будапештом есть разногласия по вопросам путей дальнейшего развития ЕС, в том числе распределения политических полномочий среди участников объединения.
Сийярто отметил, что Венгрия рассчитывает на продолжение дискуссий внутри Евросоюза, где существуют разные точки зрения.
– Это основа демократии, – заявил глава венгерского МИД по поводу свободного обсуждения различных проблем в ЕС.