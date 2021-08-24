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  2. Венгрия не рассматривает возможность выхода из ЕС

Венгрия не рассматривает возможность выхода из ЕС

Правительство Венгрии заинтересовано в укреплении Европейского союза и не планирует выходить из объединения. Об этом заявил  министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.


– Членство в ЕС – это для Венгрии вообще не вопрос, – сказал Сийярто. – Венгрия есть и будет членом ЕС, – при этом глава ведомства отметил, что "Венгрия заинтересована в том, чтобы Европейский союз был сильным". 

Вопрос по поводу членства Венгрии в ЕС был задан местными журналистами на фоне осложнившихся отношений, которые наблюдаются в последние годы между правительством страны и руководством Евросоюза. 

Между Брюсселем и Будапештом есть разногласия по вопросам путей дальнейшего развития ЕС, в том числе распределения политических полномочий среди участников объединения. 

Сийярто отметил, что Венгрия рассчитывает на продолжение дискуссий внутри Евросоюза, где существуют разные точки зрения.

– Это основа демократии, – заявил глава венгерского МИД по поводу свободного обсуждения различных проблем в ЕС. 
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Фото: РЕЙТЕР
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