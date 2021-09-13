Венгерский политик: мы полностью поддерживаем тот курс, который проводится Беларусью

Об этом председатель Венгерской коммунистической партии Дьюла Тюрмер заявил во время международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», которая проходит 13–14 сентября в Минске. Слова спикера передает телеканал «Беларусь 1».
– Борьба белорусского народа – это не только борьба за себя, это борьба и за нас. Потому что то, что западные державы делали в прошлом году в Беларуси, завтра можно будет повторить и в Венгрии. И мы этого не хотим, поэтому полностью поддерживаем тот курс, который проводится Беларусью, – сказал Дьюла Тюрмер.
Как отметили в сюжете «Беларусь 1», истинные мотивы западных политиков, которые продолжают давить мировое сообщество экономическими санкциями, как на ладони, а версия с демократией, которой пытался прикрыться Запад, оказалась не долгоиграющей. Мировые эксперты собрались в Минске, чтобы сообща дать оценку вызовам и выработать ответные меры.
На данной конференции выступил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Он отметил, что цели социально ориентированного государства могут быть подорваны внешним давлением. «Санкции влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. Будем бороться? Безусловно, да», – подчеркнул глава Минздрава. Подробности можно почитать, перейдя по этой ссылке.