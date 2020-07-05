Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол

Франклин Рамирес Араке. Фото из архива

БЕЛТА

По словам Франклина Рамиреса Араке, у Венесуэлы и Беларуси хорошие перспективы для углубления торговых связей. Поэтому приоритетным является поиск новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества.- сказал глава дипмиссии. -Дипломат рассказал, что подписанная 5 июля 1811 года Декларация независимости Венесуэлы стала результатом бурных протестов внутри страны. В тот день семь провинций объединились с целью создания независимого от испанской короны государства, под властью которой они находились три столетия. Однако полная независимость не была достигнута на момент подписания декларации. Пришлось много и ожесточенно сражаться под предводительством национального героя Симона Боливара, чтобы Венесуэла освободилась от гнета и закрепила свой суверенитет. С той поры ежегодно 5 июля в стране отмечается День независимости.- подчеркнул посол.Франклин Рамирес Араке отметил, что коронавирусная инфекция внесла коррективы в жизнь Венесуэлы, как и всех стран мира, а также в международное сотрудничество., - обратил внимание посол. Тем не менее, по его словам, несмотря на все неблагоприятные факторы, Венесуэле удалось удержать ситуацию под контролем.- выразил уверенность дипломат.