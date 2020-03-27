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  2. Венесуэла будет продавать нефть по 5—10 долларов за баррель

Венесуэла будет продавать нефть по 5—10 долларов за баррель

Покупателей немного, поскольку в случае сделки вторая сторона автоматически попадает под американские санкции, сообщает РБК.

Венесуэла, чья нефтяная промышленность пострадала от санкций США, пандемии коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией, начала продавать сырье сорта Merey по 5—10 долларов за баррель. Однако покупателей немного, поскольку в случае сделки вторая сторона автоматически попадает под американские санкции.

Сообщается, что в стране не хватает места в хранилищах, в связи с чем она вынуждена сокращать добычу до уровня 450 тыс. баррелей в день.

Эксперты отмечают, что проблема в том, что Венесуэла должна избавиться от нефти, потому что для нее нет места для хранения, а ряд нефтяных скважин в стране уже закрыты. Вот и приходится сбрасывать цену на сырье.

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Фото: Рейтер
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