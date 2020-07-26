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Веллер: я решительно на стороне Лукашенко

Российский писатель Михаил Веллер, интернет-стрим которого процитировал телеканал СТВ, убежден, что поводом для создания напряженности ив Беларуси в настоящее время является неподеленная государственная собственность. Он в частности сказал:

- Таких коррупционных скандалов, как российских или украинских, в Беларуси все-таки не наблюдалось. Такого засилья олигархов, посмотрите на Украину и Россию, в Беларуси нет. Если мы возьмем уровень жизни белорусских трудящихся, то они получают гораздо более справедливую долю от общего пирога, чем в России. Посмотрите на белорусские дороги, посмотрите на белорусское снабжение, посмотрите на белорусское всё, между прочим.

Михаил Веллер предложил представить, что будет, если в Беларуси к власти придут так называемые демократы и по законам рынка проводят приватизацию «убыточных» предприятий:

- Что происходит дальше? Дальше они идут на продажу к чертовой матери с молотка. Потому что выгодней продать, деньги положить в карман и свалить в Америку. Как у нас сделали десятки тысяч людей. Понимаете, какая история? В данном конкретном случае Лукашенко, при всех его недостатках, есть наилучший вариант для Беларуси, на которую Кремль, Москва, российских олигархат точит зубы давно, требуя: устрой приватизацию всего и открытые торги, тогда мы все это скупим. Остальное не твое собачье дело… Вот я вам обнажаю корни этой структуры. Так что в данном конкретном случае я решительно на стороне Лукашенко, потому что иначе разворуют точно также, как в братской России и Украине.

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