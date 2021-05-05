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Великобритания упростила въезд лауреатам престижных премий

Правительство Великобритании с 5 мая упрощает получение рабочих виз учеными, художниками, актерами и музыкантами, удостоенными престижных наград, проинформировало агентство PA.


По его данным, этот шаг является частью изменений в иммиграционной системе, направленных на привлечение в Соединенное Королевство "лучших и талантливейших" людей со всего мира.

Победители премий "Оскар", "Тони", Grammy, а также лауреаты Нобелевской премии и BRIT Awards станут одними из тех, кто сможет получить визу для жизни и работы в Великобритании по упрощенной программе. Также этим правом смогут воспользоваться лица, получившие некоторые премии в области танца, моды, архитектуры и социальных наук.

"Лауреаты этих премий достигли вершины своей карьеры и могут многое предложить Великобритании. Привлечение лучших и ярчайших специалистов на основе навыков и таланта, которыми они обладают, а не того, откуда они приехали, – это именно то, для чего была разработана наша новая иммиграционная система, основанная на баллах", – отметила глава МВД Великобритании Прити Пател.

ТАСС напоминает, что контроль над иммиграцией, в том числе из более бедных стран Евросоюза, был одной из ключевых тем референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году. Введенная в 2020 году и основанная на баллах система выдачи виз для работы и учебы в стране отдает предпочтение высококвалифицированным работникам. Для получения визы учитываются профессиональные навыки, знание английского языка и финансовое состояние. С 1 января 2021 года работники из ЕС больше не пользуются полной свободой передвижения в Великобритании.

Фото: pixabay.com
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