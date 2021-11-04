SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Великобритания стала первой страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения коронавируса

Великобритания стала первой страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения коронавируса

Великобритания первой одобрила применение молнупиравира – препарата от коронавирусной инфекции, разработанного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics, пишет ТАСС.


– Препарат безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с легким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания, – считают в британском Агентстве по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Это означает, что, помимо отсутствия тяжелой формы болезни, показанием для его применения является наличие как минимум одного из факторов риска, который может привести к серьезному ухудшению состояния. Это ожирение, возраст выше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

По словам министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, сегодняшний день "исторический для страны".

– Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19, – отметил он.

Молнупиравир – экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было установлено, что препарат также активен в отношении некоторых коронавирусов, в том числе SARS, MERS и SARS-CoV-2.

До этого компания Merck заявляла, что молнупиравир снижает риск госпитализации почти на 50%. В распространенном 4 ноября заявлении компания уточнила, что еще до одобрения препарата медицинскими регуляторами она на свой риск начала его производство. Merck отметила, что ожидает выпустить до конца текущего года этот препарат в объеме, достаточном для 10 млн курсов лечения, а в будущем году – еще для 20 млн курсов лечения.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы