Великобритания стала первой страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения коронавируса

Великобритания первой одобрила применение молнупиравира – препарата от коронавирусной инфекции, разработанного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics, пишет ТАСС.
– Препарат безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с легким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьезного заболевания, – считают в британском Агентстве по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
Это означает, что, помимо отсутствия тяжелой формы болезни, показанием для его применения является наличие как минимум одного из факторов риска, который может привести к серьезному ухудшению состояния. Это ожирение, возраст выше 60 лет, диабет или сердечно-сосудистые заболевания.
По словам министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, сегодняшний день "исторический для страны".
– Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19, – отметил он.
Молнупиравир – экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было установлено, что препарат также активен в отношении некоторых коронавирусов, в том числе SARS, MERS и SARS-CoV-2.
До этого компания Merck заявляла, что молнупиравир снижает риск госпитализации почти на 50%. В распространенном 4 ноября заявлении компания уточнила, что еще до одобрения препарата медицинскими регуляторами она на свой риск начала его производство. Merck отметила, что ожидает выпустить до конца текущего года этот препарат в объеме, достаточном для 10 млн курсов лечения, а в будущем году – еще для 20 млн курсов лечения.
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