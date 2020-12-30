Великобритания стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против COVID-19 AstraZeneca, разработанную Оксфордским университетом. Об этом сообщает Reuters.
Министерство здравоохранения Великобритании выпустило заявление, в котором сказано, что регистрация вакцины прошла по рекомендации Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Это событие связано с недавним серьезным всплеском заболеваний, вызванным новым, очень заразным вариантом вируса.
AstraZeneca разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией
Фото: Reuters
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Великобритания зарегистрировала вакцину от коронавируса AstraZeneca
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