Великобритания перестала пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов

Граждане ЕС с 1 октября больше не смогут въехать в Великобританию по национальному удостоверению личности. Для этого им, как и жителям других стран, придется предъявить загранпаспорт. Подробности приводит ТАСС.
Соединенное Королевство изменило правила въезда в страну, уравняв жителей ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии с гражданами третьих стран. Лондон намеревался сделать это достаточно давно: решение анонсировали еще в 2020-м. Основной его целью заявлена борьба с поддельными удостоверениями личности.
Отмечается, что новые правила не распространяются на проживающих в Великобритании граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые до 30 июня этого года успели подать документы на получение полного или частичного статуса оседлости. Они смогут въезжать в королевство по национальному удостоверению личности вплоть до 31 декабря 2025 года.
Фото: pixabay.com