Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Об этом сообщает Би-би-си.
Британское Управление по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) заявило, что вакцина, которая, по данным разработчиков, обеспечивает 95-процентную защиту от COVID-19, безопасна для использования.
Отмечается, что вакцинация пациентов, относящихся к группам высокого риска, может начаться в ближайшие дни.
Великобритания сделала заказ на 40 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech. Такого количества достаточно, чтобы вакцинировать 20 млн человек (по две прививки каждому). Первые дозы вакцины прибудут в Великобританию в ближайшие дни.
Несмотря на вакцинацию, людям все равно нужно сохранять бдительность и соблюдать противоэпидемические правила, чтобы остановить распространение инфекции.
Фото: pixabay.com
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Великобритания одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech
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