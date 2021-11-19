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  2. "Великий камень" представит свой потенциал 22 ноября на Белорусском инвестиционном форуме в Дубае

"Великий камень" представит свой потенциал 22 ноября на Белорусском инвестиционном форуме в Дубае

Индустриальный парк "Великий камень" будет представлен на Белорусском инвестиционном форуме, который состоится 22 ноября в Дубае в рамках Национального дня Беларуси на ЭКСПО-2020. Такая информация размещена на сайте парка.


В число участников войдут топ-менеджеры крупных компаний, международные эксперты, представители государственных организаций из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, Катара, Омана и других стран. Организатором форума является Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси.

– Руководство администрации расскажет об условиях ведения бизнеса в «Великом камне», основных льготах и преференциях, предусмотренных для резидентов и инвесторов, инфраструктуре, центре «Одна станция» и перспективах развития проекта, – уточняется в сообщении.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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