"Великий камень" представит свой потенциал 22 ноября на Белорусском инвестиционном форуме в Дубае

В число участников войдут топ-менеджеры крупных компаний, международные эксперты, представители государственных организаций из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, Катара, Омана и других стран. Организатором форума является Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси.уточняется в сообщении.