Накануне в индустриальном парке «Великий камень» Народный банк Китая провел заседание на тему расширения использования китайского юаня в парке. На заседании, которое прошло в офлайн- и онлайн-форматах, присутствовали руководство и представители Народного банка Китая, СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», компании China Investment Insurance, филиала Банка Китая провинции Шэньси, филиала Китайского Строительного Банка провинции Шэнси, а также московского филиала Банка Китая.
В результате совещания стороны пришли к договоренности о поиске путей продвижения Китайско-Белорусского индустриального парка в качестве основной площадки для трансграничных транзакций в юанях в Евразийском экономическом союзе, сообщается на официальном сайте парка.
Фото: industrialpark.by
Опубликовано:
894
«Великий камень» хотят продвигать как основную площадку для транзакций в юанях в ЕАЭС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter