«Великий камень» дает нам площадку для общения с Китаем на высоком уровне – Шевцов

Таким мнением поделился политический аналитик Юрий Шевцов в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
– «Великий камень» – это беспрецедентный для Китая проект. Такой большой территории для создания индустриального парка они не получили нигде на планете. Это позволяет нам иметь постоянную площадку для общения с Китаем на производственные темы на самом высоком уровне. Кроме того, опираясь на «Великий камень», мы стали выходить на китайские провинции. Таким образом удается формировать сеть или круг близких нам людей в разных провинциях и ориентироваться в них, – отметил политолог.
По его мнению, «Великий камень», помимо остального, создан для того, чтобы контролировать приход в Беларусь китайских предпринимателей.
– Пока мы сохраняем управляемость своим государством, мы сможем контролировать и взаимодействие с Китаем, – добавил он.