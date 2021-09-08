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  2. «Великий камень» дает нам площадку для общения с Китаем на высоком уровне – Шевцов

«Великий камень» дает нам площадку для общения с Китаем на высоком уровне – Шевцов

Таким мнением поделился политический аналитик Юрий Шевцов в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».


– «Великий камень» – это беспрецедентный для Китая проект. Такой большой территории для создания индустриального парка они не получили нигде на планете. Это позволяет нам иметь постоянную площадку для общения с Китаем на производственные темы на самом высоком уровне. Кроме того, опираясь на «Великий камень», мы стали выходить на китайские провинции. Таким образом удается формировать сеть или круг близких нам людей в разных провинциях и ориентироваться в них, – отметил политолог. 

По его мнению, «Великий камень», помимо остального, создан для того, чтобы контролировать приход в Беларусь китайских предпринимателей. 

– Пока мы сохраняем управляемость своим государством, мы сможем контролировать и взаимодействие с Китаем,  добавил он. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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