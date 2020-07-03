Ведутся работы по интеграции БелАЭС в энергосистему — министр энергетики

В Беларуси идет комплексная подготовка энергосистемы страны к новому «атомному» этапу. Работать в связке готовы все регионы. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в телефильме проекта «Сделано!» на канале СТВ.

Фото: БелАЭС

«Ведутся работы по интеграции БелАЭС в энергосистему: создание около 800 мегаватт высокоманевренных пиково-резервных энергоисточников, а также строительство на крупных энергостанциях и котельных энергокотлов суммарной мощностью 916 мегаватт. Построено и реконструировано около 1700 километров высоковольтных линий электропередачи. Это уже позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны», — отметил министр.

Самым крупным пунктом двусторонней связи с Островцом стала электроподстанция в Поставах. Семь высоковольтных линий связывают Поставы с АЭС, а еще с Полоцком, Новолукомлем, Минском и Литвой.