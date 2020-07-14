Ведущий популярного шоу "Разрушители мифов" скончался в США

Грант Имахара вел шоу с 2005 по 2014 год, сообщает CNN.



Специалист по электронике и радиотелемеханике Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет. Причиной его смерти стала аневризма головного мозга.

Имахара был соведущим знаменитого телешоу "Разрушители мифов" с 2005 по 2014 год и специализировался на создании различной электроники и роботов для экспериментов.

Кроме этого, Грант Имахара отвечал за визуальные эффекты в фильмах "Затерянный мир: парк юрского периода", "Звездные войны", "Терминатор 3: Восстание машин", "Матрица: Перезагрузка", "Матрица: Революция".