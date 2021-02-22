Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова указала на четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая супруга. Об этом она рассказала на своей личной странице в Instagram.
Скриншот из программы "Давай поженимся"
Сябитова предупредила, что у женщины в браке будет мало свободного времени на себя, ведь она должна уделять время мужу, детям и еще успевать заниматься хозяйством. Чтобы семейная жизнь ей не показалась рабством, к ней необходимо подготовиться заранее. Ведущая даже привела в пример матроса, который готовится к длительному морскому путешествию.
Прежде всего, по мнению Сябитовой, невеста должна выработать ранний график подъема с утра. Далее хорошая хозяйка должна уметь готовить, желательно быстро и вкусно.
– Не забывайте тренировать в себе терпение и дисциплину, – отметила знаменитость.
В качестве самого важного качества телеведущая назвала уважительное отношение к супругу и другим членам семьи.
Сябитова сравнила мужа с капитаном корабля, а жену и детей – с его помощниками. От того, как супруга будет помогать мужчине «командовать семейным фрегатом, зависят безопасность и комфорт всего путешествия», заключила ведущая.
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Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены
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