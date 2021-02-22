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  2. Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены

Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова указала на четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая супруга. Об этом она рассказала на своей личной странице в Instagram.

Скриншот из программы "Давай поженимся"

Сябитова предупредила, что у женщины в браке будет мало свободного времени на себя, ведь она должна уделять время мужу, детям и еще успевать заниматься хозяйством. Чтобы семейная жизнь ей не показалась рабством, к ней необходимо подготовиться заранее. Ведущая даже привела в пример матроса, который готовится к длительному морскому путешествию.  

Прежде всего, по мнению Сябитовой, невеста должна выработать ранний график подъема с утра. Далее хорошая хозяйка должна уметь готовить, желательно быстро и вкусно. 

– Не забывайте тренировать в себе терпение и дисциплину, – отметила знаменитость. 

В качестве самого важного качества телеведущая назвала уважительное отношение к супругу и другим членам семьи. 
Сябитова сравнила мужа с капитаном корабля, а жену и детей – с его помощниками. От того, как супруга будет помогать мужчине «командовать семейным фрегатом, зависят безопасность и комфорт всего путешествия», заключила ведущая.
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