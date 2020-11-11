Сегодня, 11 ноября, с 17:00 до 18:00 на улице Денисовской (около дома 39) будет ограничено движение из-за проведения следственного эксперимента, сообщается в Telegram-канале СК.
Следственное мероприятие организовано с целью установления обстоятельств ДТП, случившегося на данном участке проезжей части.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Фото: Telegram-канал "Следственный комитет Беларуси"
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Вечером в Минске будет ограничено движение на улице Денисовской
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