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  2. Вечер классической музыки пройдет в Лошицкой усадьбе 21 августа

Вечер классической музыки пройдет в Лошицкой усадьбе 21 августа

Музыкальная программа "На исходе лета" развернется 21 августа в музее "Лошицкая усадьба". Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на учреждение культуры. 


В исполнении создателя и художественного руководителя "Музыкальной гостиной", солистки Белгосфилармонии Татьяны Старченко прозвучит музыка европейских композиторов разных времен. Также зрители услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена, Франца Шуберта.

– Цель проекта – возрождение богатых традиций музыкальных салонов усадеб XVIII – начала XX веков и популяризация классической музыки. "Музыкальная гостиная" – это эксклюзивные авторские программы, где собраны сольные инструментальные концерты, камерно-инструментальная, камерно-вокальная, симфоническая музыка, – сделали анонс в музее. 

Музыкальный вечер начнется в 17:00. 

Фото музея
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