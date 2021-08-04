Вечер классической музыки пройдет в Лошицкой усадьбе 21 августа

Музыкальная программа "На исходе лета" развернется 21 августа в музее "Лошицкая усадьба". Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на учреждение культуры.
В исполнении создателя и художественного руководителя "Музыкальной гостиной", солистки Белгосфилармонии Татьяны Старченко прозвучит музыка европейских композиторов разных времен. Также зрители услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена, Франца Шуберта.
– Цель проекта – возрождение богатых традиций музыкальных салонов усадеб XVIII – начала XX веков и популяризация классической музыки. "Музыкальная гостиная" – это эксклюзивные авторские программы, где собраны сольные инструментальные концерты, камерно-инструментальная, камерно-вокальная, симфоническая музыка, – сделали анонс в музее.
Музыкальный вечер начнется в 17:00.
Фото музея