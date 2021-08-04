Вечер классической музыки пройдет в Лошицкой усадьбе 21 августа

В исполнении создателя и художественного руководителя "Музыкальной гостиной", солистки Белгосфилармонии Татьяны Старченко прозвучит музыка европейских композиторов разных времен. Также зрители услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена, Франца Шуберта.– сделали анонс в музее.Музыкальный вечер начнется в 17:00.Фото музея