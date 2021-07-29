Вдова убитого президента Гаити покинула страну

Сообщается, что супруга бывшего главы государства Гаити вместе с детьми отправилась во Флориду. Там Мартин будет продолжать лечение.Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и впоследствии проходила лечение в больнице Майами.