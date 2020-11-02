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  2. Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях актера

Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях актера

Мишелин Рокбрюн рассказала о последних днях супруга, сообщает Daily Mail 


Шон Коннери и французско-марроканская художница Мишелин Рокбрюн прожили в браке 45 лет. Рокбрюн рассказала, что перед смертью ментальное здоровье звезды сильно ухудшилось. У него было слабоумие, и он желал спокойно уйти в мир иной. 

– Для него это не было жизнью. В конце он уже не мог изъясняться. По крайней мере, умер он во сне, и это было так спокойно. Я была с ним все время. Он просто ускользнул, – делится художница.

91-летняя вдова актера вспоминает, что у них с Коннери была прекрасная совместная жизнь. По ее мнению, он был образцовым человеком. Сын актера Джейсон также подтвердил, что его отец «некоторое время болел».

С тех пор как Коннери завершил кинокарьеру в 2003-м, в СМИ неоднократно появлялись слухи о болезни знаменитости.

Напомним, что знаменитый британский актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда, скончался 31 октября в возрасте 90 лет. За свою кинокарьеру Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Является обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в драме «Неприкасаемые», двух премий BAFTA и трех «Золотых глобусов». В 2000 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари. 

Умер актер Шон Коннери

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Умер актер Шон Коннери
















  Фото: Daily Mail
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