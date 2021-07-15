Вдова президента Гаити опубликовала первое фото из госпиталя

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз впервые разместила на личной странице в Twitter свою фотографию из больницы, куда была доставлена для восстановления после ранений.
– Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей доброте и заботе я смогла выстоять. До сих пор не верю, что мой муж ушел, не сказав последнего слова, эта боль никогда не пройдет, – написала первая леди Гаити.
Ранее постоянный представитель Гаити при ООН Антонио заявил, что состояние здоровья Мартин Моиз уже не вызывает опасений.
Напомним, 7 июля группа неизвестных совершила нападение на резиденцию главы государства Гаити. Президент Жовенель Моиз от полученных ранений скончался на месте происшествия, а его супруга Мартин была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент полиция установила личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента, задержаны 23 участника преступной группы.
Фото: twitter.com/martinejmoise
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