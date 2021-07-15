Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Вдова президента Гаити опубликовала первое фото из госпиталя

Вдова президента Гаити опубликовала первое фото из госпиталя

Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз впервые разместила на личной странице в Twitter свою фотографию из больницы, куда была доставлена для восстановления после ранений. 

– Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей доброте и заботе я смогла выстоять. До сих пор не верю, что мой муж ушел, не сказав последнего слова, эта боль никогда не пройдет, – написала первая леди Гаити. 

Ранее постоянный представитель Гаити при ООН Антонио заявил, что состояние здоровья Мартин Моиз уже не вызывает опасений.

Напомним, 7 июля группа неизвестных совершила нападение на резиденцию главы государства Гаити. Президент Жовенель Моиз от полученных ранений скончался на месте происшествия, а его супруга Мартин была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент полиция установила личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента, задержаны 23 участника преступной группы.

Фото: twitter.com/martinejmoise
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Депутат Клишевич: Идеологического объединения с внуками полицаев и теми, кто сегодня использует их символику, не будет
Сельхозорганизации Витебской области приступили к уборке не только рапса, но и зерновых
В Могилеве при столкновении легковушек пострадали пять человек, включая ребенка
В Мозырском районе спасатели разыскали в лесу заблудившуюся пенсионерку
Гигин: гибридная атака, которая идет против Беларуси, направлена и на Россию
Фотофакт. Мастер-класс по зажинанию и реконструкция обряда "Зажинки"
В Китае 14 человек оказались заблокированными в затопленном туннеле
Снопков в Ташкенте проведет переговоры с премьером Узбекистана и примет участие в международной конференции высокого уровня
В Беларуси вытереблена пятая часть льна
Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Короли навозных куч
Израильские военные задержали более 30 активистов ХАМАС на Западном берегу
Вдова президента Гаити опубликовала первое фото из госпиталя
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации
В Столинском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний бесправник
Сегодня состоится торжественное открытие фестиваля "Славянский базар в Витебске"
«Шахтер» сошел с дистанции Лиги чемпионов
Аграрии выборочно убирают подгоревшие зерновые
Минск и Москва шлифуют договоренности о сотрудничестве, а Берлин и Киев говорят о противодействии Востоку
Семь электронных ярмарок вакансий пройдут 15 июля в Беларуси
Обучение школьников сопровождению инвалидов, поддержка сирот после совершеннолетия: как борисовчанин с техническим образованием стал соцработником и внедряет инновации
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Соблазн
Копия слуцкого пояса и изделия по уникальной технике скань: побывали в самой большой сувенирной галерее Минска
Для СПК «Прогресс-Вертелишки» озимый ячмень — культура особого назначения
Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко: «Славянский базар в Витебске» будет жить вечно!»
Вместе со специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии посмотрели, как выполняются санитарно-эпидемиологические мероприятия в транспорте и торговых центрах
Западные стандарты прав человека — как инструмент стратегии «мягкой силы»
В Минске к началу июля насчитывалось почти 22 тысячи вакансий
Чемпионат мира по академической гребле отменен
От мастер-классов и охоты до концертов: что еще туристам предлагают агроусадьбы
Что случилось, пока вы спали: подняли флаг "Славянского базара", на Кубе вывели полицию из центральных районов Гаваны, а телефонные мошенники стали обманывать по новой схеме
В Казахстане число заразившихся коронавирусом за сутки впервые превысило 5 тыс.
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куба – любовь моя
Спасатель из Паричей не дал утонуть сельчанину
В ГАИ Минска рассказали об участках контроля скорости мобильными датчиками
Столкнулись ли сельчане с понижением уровня воды в колодцах и что об этом говорят специалисты?
Денис Поляков помог "Кайрату" выйти во 2-й раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
В столице открылась еще одна экологическая тропа
Гомельская область начала массовую уборку зерновых колосовых
Почтальон из Богданово умеет совмещать работу и заботу о семи внуках
Во время «Славянского базара в Витебске» МВД проведет грандиозный праздник «За безопасность вместе»
Дождется ли Минск реакции Запада на материалы в отношении гражданина Германии Хофмана
Димаш Кудайберген, пиротехническое шоу и дрифт от чемпиона: в Витебске подняли флаг «Славянского базара»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Выражало то лицо…
«Кукольный квартал», «Белфила-2021»: чем еще удивляет гостей «Славянский базар»
Григорий Лепс бесплатно спел для витебчан и гостей «Славянского базара»
В Дании началась вакцинация от коронавируса для детей 12-15 лет
Авторы