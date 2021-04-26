Вдова Бориса Грачевского заговорила о замужестве и рождении детей

В основном поклонники интересовались, как сейчас она справляется без супруга, кто ей помогает воспитывать их маленького сына Филиппа. По словам актрисы, помогает ее мама. Был и вопрос о том, планирует ли Екатерина еще рожать. Знаменитость ответила отрицательно.Звездную вдову спросили, что бы она сделала, если ей было дано три любые возможности.– написала она и разместила фотографию с покойным Грачевским.Екатерина призналась, что ее умерший супруг снится ей довольно часто.Когда молодую маму спросили, не собирается ли она в будущем снова выходить замуж, она дала следующий ответ:Ее тут же сказали, что не стоит ставить крест на своей личной жизни. Но актриса заявила, что, полюбив Бориса, она уже не сможет разлюбить его и впустить в свое сердце кого-то другого.Напомним, что супруга Бориса Юрьевича тяжело переживает утрату и часто размещает на своих страницах в соцсетях их общие снимки и даже фотографии его могилы.