Вдова Бориса Грачевского заговорила о замужестве и рождении детей

В основном поклонники интересовались, как сейчас она справляется без супруга, кто ей помогает воспитывать их маленького сына Филиппа. По словам актрисы, помогает ее мама. Был и вопрос о том, планирует ли Екатерина еще рожать. Знаменитость ответила отрицательно.
Звездную вдову спросили, что бы она сделала, если ей было дано три любые возможности.
– Ничего. Только убрала бы коронавирус, тогда мой муж был бы жив, – написала она и разместила фотографию с покойным Грачевским.
Екатерина призналась, что ее умерший супруг снится ей довольно часто.
Когда молодую маму спросили, не собирается ли она в будущем снова выходить замуж, она дала следующий ответ:
– Моим мужем навсегда останется основатель киножурнала «Ералаш».
Ее тут же сказали, что не стоит ставить крест на своей личной жизни. Но актриса заявила, что, полюбив Бориса, она уже не сможет разлюбить его и впустить в свое сердце кого-то другого.
Напомним, что супруга Бориса Юрьевича тяжело переживает утрату и часто размещает на своих страницах в соцсетях их общие снимки и даже фотографии его могилы.