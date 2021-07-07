Рядом с Соломоновыми островами, находящимися в юго-западной части Тихого океана, зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, информирует ТАСС.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 148 км к юго-востоку от столицы островного государства – Хониары, где проживает примерно 56,2 тыс. граждан. Очаг землетрясения располагался на глубине 52 км.
В настоящее время информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не было.
Фото: pixabay.com
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Вблизи Соломоновых островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
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