Вблизи Самохваловичей будет ограничено движение 15 декабря

Вблизи агрогородка Самохваловичи Минского района на автодороге Брест – Минск – граница России в направлении границы РФ 15 декабря вечером будет ограничено движение. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.
С 17:00 до 19:30 запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств аварии, которая произошла здесь ранее. В это время будет полностью ограничено движение в направлении столицы Беларуси.
Следователи Минского районного отдела Следственного комитета просят водителей заранее планировать маршрут движения с учетом предоставленной информации.