Вблизи Самохваловичей будет ограничено движение 15 декабря

С 17:00 до 19:30 запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств аварии, которая произошла здесь ранее. В это время будет полностью ограничено движение в направлении столицы Беларуси.Следователи Минского районного отдела Следственного комитета просят водителей заранее планировать маршрут движения с учетом предоставленной информации.