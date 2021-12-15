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  2. Вблизи Самохваловичей будет ограничено движение 15 декабря

Вблизи Самохваловичей будет ограничено движение 15 декабря

Вблизи агрогородка Самохваловичи Минского района на автодороге Брест – Минск – граница России в направлении границы РФ 15 декабря вечером будет ограничено движение. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.


С 17:00 до 19:30 запланирован следственный эксперимент для установления обстоятельств аварии, которая произошла здесь ранее. В это время будет полностью ограничено движение в направлении столицы Беларуси.

Следователи Минского районного отдела Следственного комитета просят водителей заранее планировать маршрут движения с учетом предоставленной информации.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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