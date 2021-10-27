В Глубокском районе уже неделю со стадом пасется зубр

Пастухи сельскохозяйственного унитарного предприятия «Мерецкие» Глубокского района быстро приметили гостя в стаде. Держался он уверенно, степенно, не опасаясь присутствия людей, уходить не спешил. Поначалу его приняли за лося, но потом оказалось, что в стаде телок – зубр.





-- Больше недели гостит, -- улыбается председатель Залесского сельисполкома Борис Заяц. -- В сентябре также к стаду подходил зубр. Побыл несколько дней и ушел в лес.

Работники хозяйства уверяют, что этот гость постарше будет. Хотя 100-процентной гарантии нет -- сложно судить о возрасте зверя на расстоянии. Людей он не боится, но подходить к нему близко все же не стоит.





В стаде более 230 телок. Пасутся они на поле за деревней Лучайка недалеко от урочища Земцы. Сельчане новостью о таинственном лесном госте обеспокоены. Главный вопрос: когда телок отправят на ферму, что будет с зубром? Есть предположение, что лесной богатырь пойдет за ними.





-- Вольеров для содержания диких животных у нас нет, ему придется уйти в лес, -- продолжает Борис Ильич. -- А пока он -- звезда соцсетей. Фото и видео с его участием разлетаются по всему миру. Ранее мне удалось сфотографировать лося, до него при желании можно было буквально дотянуться рукой. Согласились попозировать перед объективом фотоаппарата и косули, в желтой листве отыскал орешниковую соню. А теперь вот довелось увидеть на наших полях и зубра. Наши места уникальные, природа изумительная! И вот такие снимки – яркое тому подтверждение.







Фото: Борис ЗАЯЦ