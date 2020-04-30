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  2. Врач районной больницы: важно соблюдать все элементарные меры безопасности

Врач районной больницы: важно соблюдать все элементарные меры безопасности

Во время всеобщего внимания к распространению COVID-19 важно разумно оценивать ситуацию и соблюдать элементарные меры безопасности, считает заместитель главного врача Лиозненской ЦРБ Оксана Малацион, ее слова приводит БЕЛТА.

— Сейчас, во время всеобщего внимания к теме распространения COVID-19, важно не поддаваться панике, а разумно оценивать ситуацию и соблюдать все уже озвученные не один раз элементарные меры безопасности. Да, они накладывают отпечаток на нашу привычную жизнь, ограничивают общение, но сохранить здоровье важнее. Кроме того, медработникам, которые держат в настоящее время удар, гораздо тяжелее, — подчеркнула врач.

По ее словам, в районной больнице сейчас хватает пациентов с различными заболеваниями, в том числе и инфицированных COVID-19. В целом поток людей увеличился, у некоторых из них не выдерживает нервная система.

 На фоне стрессов повышается температура. Приходят к врачу, а мы ничего не находим: у человека просто из-за паники такая реакция организма. Таким людям стараемся уделить внимание, дать больше информации, чтобы перестали нервничать,  рассказывает доктор.

Касаясь нынешней ситуации, Оксана Малацион отметила: любой пациент с признаками простудного заболевания расценивается как потенциально инфицированный COVID-19. Поэтому вся смена проходит в спецодежде, средствах индивидуальной защиты. Их запас в больнице есть. Достаточно и аппаратов ИВЛ. К счастью, нужды в них пока не было.

По ее мнению, клиника коронавирусной инфекции имеет свои особенности, но каких-то стабильно ярких симптомов, по которым на первоначальном этапе можно сразу определить COVID-19, все же нет. Каждый организм по-разному реагирует на эту инфекцию.

 Поэтому даже если немного повысилась температура, появились признаки недомогания, следует принять все необходимые меры безопасности: усилить внимание к состоянию здоровья, отслеживать его, при ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу, — рекомендует Оксана Малацион.  И главное в нынешних условиях — принять меры по самоизоляции, чтобы обезопасить своих родных и близких. Если видите, что заболели, не следует заниматься самолечением. Неправильная схема приема медпрепаратов может нанести еще больший вред организму.

Поделилась собеседница и своим видением отношения сельчан к медицинским рекомендациям:

 У нас население сознательно подходит к собственной безопасности. Если есть температура, стараются обращаться к врачам в первые двое суток. Это помогает в диагностике и лечении, позволяет быстрее вычленить более серьезные случаи. Сейчас у нас в больнице с коронавирусом находятся пациенты с легкой и средней формами тяжести болезни.

Как положительный момент врач отмечает, что ответственность среди населения чувствуется, но при этом добавляет:

— Хотелось бы, чтобы население больше себя берегло. Сейчас нужно отказаться от посещения общественных мест с массовым скоплением людей, максимально ограничить контакты.

Оксана Малацион выразила поддержку всем медработникам области и страны, пожелав им сил и мужества.

— Уверена, наши врачи с этим справятся, и все будет хорошо сказала собеседница.

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