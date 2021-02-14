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  2. Важен равноценный доступ к новейшим технологиям в обучении для городских и сельских ребят - мнение

Важен равноценный доступ к новейшим технологиям в обучении для городских и сельских ребят - мнение

Важен равноценный доступ к новейшим технологиям в образовании для городских и сельских ребят. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась учитель Тонежского детского сада - базовой школы Екатерина Борисенко, комментируя выступления спикеров на VI Всебелорусском народном собрании.

Один из акцентов в выступлении Президента и выступающих был сделан на вопросы образования. "Среди первостепенных задач - внедрение новейших технологий в образовательный процесс. Считаю, что в этом плане важен равноценный доступ к ноу-хау в образовании для городских и сельских ребят. Необходима сильная база и подготовка на разных уровнях. Выпускники сельских школ составляют достойную конкуренцию абитуриентам любого вуза. И они должны видеть возможности и потенциал глубинки, ведь малая родина ждет возвращения прогрессивной молодежи, которая имеет большие ресурсы. Также актуальна тема воспитания сознательных граждан со школьной скамьи. Это сегодня важно как никогда", - подчеркнула Екатерина Борисенко.

Масштабный форум прошел под девизом "Единство. Развитие. Независимость". "В числе его целей - постановка задач на перспективу, стабилизация обстановки и сохранение мира и порядка в стране. Для меня слова главы государства звучали убедительно и уверенно. Считаю, что действительно нужно больше работать с молодежью, объяснять им, что происходит в стране. В настоящее время в связи с преобразованиями во всех сферах жизни патриотическому воспитанию необходимо уделять особое значение. Молодежный союз поддерживает инициативы парней и девушек, помогает раскрывать их потенциал. В этом - один из источников продвижения и развития", - отметила учитель.

По словам Екатерины Борисенко, в сельской местности есть все необходимые условия для жизни. "В средних и малых городах и деревнях живут активные люди, интересующиеся и способные дети и молодежь, которые достойны лучшего", - заключила она.


По материалам БЕЛТА

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