Ватикан призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросе мигрантов

Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами (глава внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископ Пол Ричард Галлахер в связи с кризисом на польско-белорусской и литовско-белорусской границах призвал европейские власти взять на себя ответственность в вопросе мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев, – отметил Пол Ричард Галлахер и добавил: – Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и разрешить этот очень серьезный гуманитарный кризис».
О происходящем на белорусско-польской границе читайте в нашем материале по ссылке.