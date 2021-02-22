Василевский и Эрлих вышли в 1/4 финала турнира в Монпелье

Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих успешно стартовали в парном разряде турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262,1 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала они обыграли в двух партиях индийско-словацкий дуэт Дивиж Шаран / Игорь Зеленай - 7:5, 6:3. В четвертьфинале Андрей Василевский и Йонатан Эрлих встретятся с нидерландско-шведским тандемом Давид Пел / Андре Горанссон.

В первом раунде одиночного разряда соперником белоруса Егора Герасимова (83-й номер рейтинга АТР) будет бывший лидер мирового рейтинга британец Энди Маррей, который сейчас находится на 121-м месте.

Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.

По материалам БЕЛТА