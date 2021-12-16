Василевич: нужно официально определить статус молодого ученого

С таким предложением председатель Комиссии Молодежной палаты по науке, образованию и культуре Мария Василевич выступила сегодня на заседании Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России в Бресте. Она отметила, что это будет способствовать дальнейшему развитию науки в Союзном государстве:

– Нашим странам необходимо обеспечить приток молодых научных кадров. Однако в настоящее время вопрос относительно статуса молодых ученых окончательно не разрешен. В России подобный законопроект разрабатывается, и в целях гармонизации законодательства двух стран мы выступаем с инициативой ввести в Закон Республики Беларусь "О научной деятельности" аналогичное понятие. Молодым ученым должен считаться гражданин до 35 лет включительно, профессионально занимающийся научной и научно-технической деятельностью. Признание особого статуса молодых ученых будет способствовать созданию условий для их продуктивной деятельности.