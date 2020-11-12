Директор РНПЦ «Мать и дитя» Сергей Васильев считает, что наши медики не будут поддаваться на призывы к неоказанию помощи пациентам.
Фото: БЕЛТА
– Я убежден: врачи должны заниматься лечением – это основное наше предназначение. А если кто-то решил участвовать в протестах или забастовках, он должен понимать – это нарушение закона. Мы живем в правовом государстве: есть предложения – вноси! В стране работают диалоговые площадки. Тот же Минздрав во главе с Дмитрием Пиневичем приглашал медиков для диалога – пожалуйста, предлагайте свои идеи, никто не против. Но ни в коем случае нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье пациентов. В нашей стране тысячи врачей, большинство из них, несмотря ни на что, продолжают делать свою работу и помогать людям.
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Васильев: врачей в нашей стране тысячи, большинство из них, несмотря ни на что, продолжают помогать людям
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