Васильев: Академия МВД была, есть и остается одним из престижных вузов Беларуси

Новый начальник Академии МВД Александр Васильев намерен тесно увязывать учебный процесс с практической работой. Об этом он рассказал журналистам после встречи с Главой государства при назначении на новую должность. В частности, отметил:
– Мировое сообщество развивается, но и преступность, к сожалению, не стоит на месте, и определенный этап ее развития происходит. Поэтому, безусловно, как сотрудникам органов внутренних дел, так и в целом обществу нужно быть готовыми к этим вызовам, которые к нам приходят периодически. В частности, и от преступного мира.
Александр Васильев также отметил, что отличительной особенностью настоящего времени является значительный рост киберпреступности:
– На этом нужно акцентировать внимание в обучающем процессе и подготовке специалистов – в области борьбы с киберпреступностью, компьютерной разведки. В целом тесная взаимосвязь должна существовать между территориальными органами внутренних дел, так называемыми практиками и теми, кто на учебном процессе находится. Потому что на сегодня первая информация, которая поступает от граждан, поступает, естественно, в дежурные части органов внутренних дел. Поэтому и реагирование осуществляется на том уровне, и о новых видах преступлений мы узнаем оттуда. Своевременно на них нужно не только реагировать, но и уметь им противостоять. Эти задачи будут стоять перед обучением, перед подготовкой личного состава.
По словам начальника академии, Президент при назначении четко изложил основные требования к сотрудникам органов внутренних дел и государственным служащим в целом:
– Глава государства сказал очень важные слова. Это прежде всего верность своему народу, своему государству. Этого принципа, естественно, и будем придерживаться.
До нынешнего назначения Александр Васильев возглавлял УВД Гомельского облисполкома. Он коротко подвел итоги работы в этой должности:
– Хотелось бы отметить, что в текущем году мы достигли очень высокого показателя в раскрытии особо тяжких и тяжких преступлений. Я считаю, что это очень важно. Более 87 процентов было раскрыто и расследовано в дальнейшем уголовных дел по совершенным преступлениям этой категории. Надеюсь, эти тенденции сохранятся в дальнейшем.
Относительно предложения уйти с практической работы и возглавить профильный вуз генерал сказал так:
– Предложение было неожиданным. Но вместе с тем я понимал, что придет когда-то определенный период, жизненный этап, когда накопленный годами опыт кому-то нужно будет передавать. Главное – не упустить момент, чтобы потом не делать это в мемуарах, а вживую рассказывать тем же курсантам, тем же сотрудникам, которые приходят на переподготовку.
Новый начальник Академии МВД прокомментировал и недавно распространенную информацию о том, что в этом учебном заведении большой недобор курсантов:
– Никакого недобора не было. Более того, остались невостребованными кандидаты, которые не поступили, не прошли по конкурсу и, естественно, сохранен определенный резерв для дальнейшего добора в случае, если такая необходимость возникнет на дальнейших этапах обучения. На сегодня академия была, есть и остается одним из престижных высших учебных заведений Республики Беларусь.
Фото: БЕЛТА
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Васильев: Академия МВД была, есть и остается одним из престижных вузов Беларуси
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