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  2. Васильченко: в допобразовании почувствовали вкус к онлайну, но заменой живому общению он не станет

Васильченко: в допобразовании почувствовали вкус к онлайну, но заменой живому общению он не станет

В сфере дополнительного образования детей в Беларуси почувствовали вкус к онлайн-мероприятиям, но не считают, что они смогут заменить живое общение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко.

Фото: БЕЛТА

Она рассказала, что на сайте центра, в его соцсетях, на YouTube-канале доступны онлайн-проекты, например, "Каникулы — AIR", лаборатории творчества. "Мы продолжим свое онлайн-присутствие. Летом работа в интернете не ослабеет. Мы почувствовали вкус к этому и поняли, что там заложено много возможностей и для нас, и для взаимодействия с детьми. Да, безусловно, это не заменит живое общение. Но в данной ситуации это тоже имеет место быть", — сказала директор центра.

По ее словам, ребят очень заинтересовали мастер-классы по мультипликации. "Они вызвали большой интерес. Такую обратную связь мы имеем и в других направлениях. Это очень важно", — обратила внимание Надежда Васильченко.

Также она выразила уверенность, что в стране справятся с распространением коронавируса. В Беларуси для этого делают все необходимое. В свою очередь педагоги уделяют большое внимание разъяснительной работе с детьми, регулярно в доступной и занимательной форме напоминают им о правилах гигиены.
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