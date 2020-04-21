Васильченко: в допобразовании почувствовали вкус к онлайну, но заменой живому общению он не станет

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Она рассказала, что на сайте центра, в его соцсетях, на YouTube-канале доступны онлайн-проекты, например, "Каникулы — AIR", лаборатории творчества., — сказала директор центра.По ее словам, ребят очень заинтересовали мастер-классы по мультипликации., — обратила внимание Надежда Васильченко.Также она выразила уверенность, что в стране справятся с распространением коронавируса. В Беларуси для этого делают все необходимое. В свою очередь педагоги уделяют большое внимание разъяснительной работе с детьми, регулярно в доступной и занимательной форме напоминают им о правилах гигиены.