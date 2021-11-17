«Вашингтон» уступил «Анахайму», Протас установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

По ходу основного времени матча хозяева льда дважды вырывались вперед в счете. «Вашингтон» смог оба раза восстановить статус-кво и перевел выяснение отношений в овертайм. Однако за 46 секунд до его окончания пропустил в третий раз и проиграл.В составе «Анахайма» отличились Ким Фаулер (4-я минута) и Тревор Зеграс дважды (51, 65). А у «столичных» авторами заброшенных шайб стали Гарретт Пилон (46) и Том Уилсон (58).Алексей Протас, игравший в центре четвертого звена «Вашингтона», провел на льду 13 минут 46 секунд, что стало новым личным рекордом белоруса по игровому времени в одном матче Национальной хоккейной лиги. Белорусский хоккеист сделал один бросок в створ ворот и выиграл 22 процента вбрасываний из тех, в которых участвовал. Нападающий закончил поединок с показателем полезности «-1».Всего Алексей Протас провел в Национальной хоккейной лиге пять игр, в которых не отметился баллами по системе «гол плюс пас».Имея 23 очка после 16 проведенных встреч, «Вашингтон Кэпиталз» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ.