Ващенко: оснащение белорусских спасателей не уступает лучшим мировым образцам

Во время доклада Главе государства министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко затронул тему укомплектования спасателей оборудованием. В программе "Разговор у Президента" он подчеркнул, что все необходимое пожарное оснащение производится в Беларуси и не уступает лучшим мировым образцам.

Фото: БЕЛТА

При этом в докладе Александру Лукашенко глава МЧС обозначил определенные проблемы оснащения в авиации. "Он (Президент. — Прим. ред.) сказал: вносите предложения — будем по возможности помогать", — цитирует министра БЕЛТА.

Глава МЧС считает тяжелую технику одним из главных достижений ведомства в совместных разработках с НАН Беларуси, промышленными предприятиями — изготовителями пожарного оборудования. Именно она позволила отказаться от строительства водоемов. "Мы практически на колесах привозим "водоемы" и без поиска водоснабжения можем тушить пожары. Наверняка это абсурд — строить водоемы в стране, где более 10 тысяч озер и 20 тысяч рек. Мы, строя водоемы, зарываем огромные деньги", — пояснил Владимир Ващенко.

По его словам, около пяти лет назад инициативу по созданию и укомплектованию такой техникой всех регионов Беларуси поддержал Президент. На сегодня в каждом из районов имеются минимум по две цистерны тяжелого типа, которые позволяют оперативно реагировать на пожары и ликвидировать их.

Министр подчеркнул: белорусские спасатели укомплектованы всей необходимой техникой (пожарными цистернами, автолестницами, автомобилями быстрого реагирования) отечественного производства. "То же и с экипировкой спасателей. Если мы раньше закупали каски, боевое оборудование, боевую одежду, пояса, стволы, то сегодня мы все производим у себя в стране. И все это не уступает лучшим мировым образцам, но при этом гораздо дешевле", — подчеркнул Владимир Ващенко.

По его словам, министерство постоянно взаимодействует с предприятиями, которые занимаются производством боевой одежды, форменного обмундирования. Форму спасателей по возможности постепенно дополняют необходимыми элементами, например, налокотниками, наколенниками, специализированной обувью с антипрокольной подошвой и антиударными носками.