"Ваше молчание убивает!" - беженцы призывают Европу к диалогу

Группа иракских и сирийских беженцев, которые находятся на границе в ТЛЦ, обсуждают свое положение и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Они не намерены возвращаться в свои страны, где вынуждены жить в постоянном страхе без надежды на лучшее будущее. И пока не теряют надежды быть услышанными европейскими политиками и общественностью.
Сегодня беженцы решили написать письмо Папе Римскому. Они возлагают на него большие надежды, ведь Польша, которая ставит жестокий барьер и проявляет нечеловеческое отношение, страна католическая. Беженцы надеются, что авторитет Папы повлияет на отношение к той ситуации, в которой они оказались.
Беженцы пишут на картонках лозунги «Ваше молчание убивает!». Они надеются, что СМИ об этом напишут, покажут, и Европа пойдет навстречу.