"Ваше молчание убивает!" - беженцы призывают Европу к диалогу

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Сегодня беженцы решили написать письмо Папе Римскому. Они возлагают на него большие надежды, ведь Польша, которая ставит жестокий барьер и проявляет нечеловеческое отношение, страна католическая. Беженцы надеются, что авторитет Папы повлияет на отношение к той ситуации, в которой они оказались.Беженцы пишут на картонках лозунги «Ваше молчание убивает!». Они надеются, что СМИ об этом напишут, покажут, и Европа пойдет навстречу.