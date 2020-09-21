Неизвестный мужчина звонил пожилым гражданам и сообщал ложную информацию о том, что их дети нуждаются в помощи, поэтому родителям срочно необходимо передать определенную сумму денег.
Следственный комитет уточняет:
– Одной из потерпевших злоумышленник в ходе телефонного разговора сообщил, что ее сын совершил ДТП, и под предлогом оказания помощи последнему и во избежание уголовной ответственности потребовал 5 тысяч долларов. В другом случае мужчина сказал потерпевшей, что ее сын по неосторожности убил человека, и семье погибшего необходимо срочно передать 1600 долларов. Учитывая, что ложная информация всегда была связана с якобы попавшими в беду детьми потерпевших, родители в стрессовом состоянии, не выясняя всех обстоятельств случившегося, незамедлительно передавали деньги.
По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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«Ваш сын в беде, срочно нужны деньги!» В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства мошенничества
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ