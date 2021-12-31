Варивода: китайские автопроизводители демонстрируют завидную стабильность поставок

Очевидно, что пандемический кризис существенно повлиял на отношение потребителей к китайским маркам. В условиях, когда мировой автопром испытывает тотальный дефицит комплектующих, что не может не сказываться на предложениях дилеров марок, китайские автопроизводители демонстрируют завидную стабильность поставок, считает Сергей Варивода. Более того, как только на рынке забрезжила свободная ниша, автопроизводители из Поднебесной изменили свое отношение к авторынку Евразийского экономического союза и все новые и новые модели без промедления стали поступать к нам. Высокотехнологичные современные модели – это всегда важнейший фактор роста продаж. И если раньше китайские автопроизводители не торопились предлагать свои новинки в государства ЕАЭС, предпочитая пару лет апробировать их на внутреннем рынке своей страны, то сейчас ситуация стала иной. Иным стало и качество автомобилей из Китая, что отмечает и белорусский потребитель. Кроме того, дистрибьюторы Поднебесной достаточно жестко контролируют маржу в дилерской сети, не позволяя дилерам «брать лишнее» с потребителя, используя ситуацию с дефицитом машин. Очевидно, что динамика роста продаж китайских автомобилей в стране в ближайшие годы будет очень высокой, при этом будет расширяться как марочный, так и модельный ассортимент, уверен эксперт.