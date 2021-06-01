Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, когда варикозное расширение вен может быть смертельно опасным.
Фото: pixabay.com
– Есть случаи, когда при варикозе возникает глубокий тромбоз. Оторвавшийся тромб поднимается вверх и вызывает инфаркт легкого. В результате чего человек может умереть, – рассказывает врач.
Кроме того, есть небольшая категория людей, примерно один процент, у которых есть такая особенность, как незаращение перегородки, отделяющей правое сердце от левого.
– В таком случае парадоксальный эмбол, который никогда не попадает из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт, – объяснил Мясников.
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Варикоз может привести к летальному исходу – врач
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