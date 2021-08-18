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Бренд Vans и медиакомпания Discovery создали коллекцию в защиту тигров

С каждым днем модные бренды все чаще выпускают коллекции, направленные на развитие экологических инициатив. На днях калифорнийский бренд Vans совместно с медиакомпанией Discovery представил коллекцию в поддержку тигров. Что из этого получилось – читайте в нашем материале. 


 Коллаборация была создана в поддержку инициативы Project CAT, которая направлена на сохранение и увеличение популяции тигров. Команда проекта обеспечивает безопасность территории, где проживают тигры, а также инвестирует в развитие сообществ и экологические инициативы, связанные с чистотой воды и воздуха.


В линейке представлены футболки, худи, кеды и слипоны для взрослых и детей. Одежда изготовлена из переработанного хлопка и украшена изображениями тигров и принтом, имитирующим рисунок шкуры этих животных. 

Коллекция уже доступна на официальном сайте Vans. 


Vans и Discovery передадут Project CAT 20 тысяч долларов. 




Фото: vans.com
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