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  2. Ванесса Колодинская стала бронзовым призером Олимпиады в вольной борьбе

Ванесса Колодинская стала бронзовым призером Олимпиады в вольной борьбе

Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Внимание белорусских болельщиков уже несколько дней приковано к Makuhari Messe в Тибе, где соревнуются борцы. Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов уже принесли Беларуси серебряные медали в этом виде спорта. А сегодня за бронзу в весе до 53 кг сразилась наша соотечественница Ванесса Колодинская. Она одолела американку Джакарру Гвениша Винчестер и стала призером Игр в японской столице.


Колодинская одолела соперницу со счетом 4:0. Поединок был коротким, но очень интересным: белоруска почти сразу же взяла соперницу в жесткий захват и не дала вырваться, завершив схватку в первом же периоде.

Напомним, что в полуфинале наша спортсменка уступила китаянке Кинью Панг, проиграв буквально на последних секундах. Возможно, желание отыграться за это поражение сегодня придало Ванессе дополнительные силы и помогло уверенно завоевать заслуженную медаль.


Ранее белоруска на Олимпиаде одержала победы над румынкой Андреа Беатрис Аной (10:0) и Винеш Винеш из Индии (9:3).

Награда Колодинской – это уже пятая медаль наших спортсменов в Токио. Ранее золото Беларуси принес Иван Литвинович (прыжки на батуте), серебро – Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов (вольная борьба), бронзу – Максим Недосеков (прыжки в высоту).



Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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Фото: РЕЙТЕР
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