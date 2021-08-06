Ванесса Колодинская стала бронзовым призером Олимпиады в вольной борьбе

Колодинская одолела соперницу со счетом 4:0. Поединок был коротким, но очень интересным: белоруска почти сразу же взяла соперницу в жесткий захват и не дала вырваться, завершив схватку в первом же периоде.Напомним, что в полуфинале наша спортсменка уступила китаянке Кинью Панг, проиграв буквально на последних секундах. Возможно, желание отыграться за это поражение сегодня придало Ванессе дополнительные силы и помогло уверенно завоевать заслуженную медаль.Ранее белоруска на Олимпиаде одержала победы над румынкой Андреа Беатрис Аной (10:0) и Винеш Винеш из Индии (9:3).Награда Колодинской – это уже пятая медаль наших спортсменов в Токио. Ранее золото Беларуси принес Иван Литвинович (прыжки на батуте), серебро – Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов (вольная борьба), бронзу – Максим Недосеков (прыжки в высоту).Олимпиада в Токио завершится 8 августа.