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Вам больше не захочется включать телевизор. Топ-5 YouTube-шоу, которые смотрят миллионы

Согласитесь, бывают вечера, когда приходится листать телеканалы в поисках интересного контента по второму, а то и по третьему кругу. Лучше поискать его на YouTube. В нашей подборке – самые забавные шоу: даже не сомневайтесь, что они «сделают ваш вечер». Просто возьмите смартфон или ноутбук –и вперед поднимать себе настроение! 

Фото: pixabay.com

Comment Out 
Этот продукт можно найти на канале «Чикен Карри». На каждое шоу приглашают двух известных личностей. Они начинают играть в «Правду или действие». Только правила игры здесь изменены. Правду нужно говорить по телефону либо писать в Instagram не менее знаменитым людям, чем сами участники. Тексты «правды» могут быть настолько абсурдными, что многие выбирают действие. Но и они заставляют участников краснеть и нервничать. Также в эфирах шоу всегда находится время для обсуждения разных историй из жизни героев – поверьте, столько нового о своих кумирах вы не узнаете даже в Instagram. На Comment Out уже побывали многие звезды: Настасья Самбурская, белорусский блогер Влад Бумага, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Анастасия Ивлеева, Михаил Галустян, Иосиф Пригожин, Ольга Бузова и многие другие. Обычно выпуски собирают от 3 до 10 миллионов просмотров. 

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«Орел и решка»
Любимое миллионами тревел-шоу во время пандемии стало еще актуальнее. С 2011 года «Орел и решка» путешествует по всему миру – самым интересным курортам, беднейшим странам и малоизведанным уголкам планеты. В начале каждого выпуска двое ведущих бросают монетку и решают, кто из них проведет уикенд со ста долларами в кармане, а кто – с золотой картой. Причем менее везучие должны провести выходные так же интересно, как и обладатели безлимита. Самые интересные и просматриваемые ролики – о путешествиях на остров Занзибар, в Танзанию, Тоскану, Нью-Йорк, Албанию. Есть морской, карантинный, европейский сезоны, туры по чудесам света и мировым мегаполисам. Выпуски собирали и по два миллиона просмотров. Шоу, кстати, транслируется на телеканале «Пятница». 

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«Музыкалити»
Гости этого шоу – звезды шоу-бизнеса. При чемтакие, которых вы точно не ожидали увидеть вместе: к примеру, Николай Басков и скандальный Моргенштерн. А еще – Филипп Киркоров и Джиган. Знаменитости «из параллельных миров» вместе слушают разные треки, дают им свою оценку, критикуют, а иногда даже меняются стилями и удивляют зрителей. Для последних всегда приготовлены сюрпризы: к примеру, в одном из выпусков шоу Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным исполнили хит Элджея и Morgenstern «Кадиллак» в формате русских частушек.

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«Подруги»
Ведущая шоу – Татьяна Мингалимова, более известная как Нежный редактор. Аналогичное название и у канала. Здесь точно понравится девчонкам, хотя, чтобы лучше понять прекрасный пол, выпуски могут посмотреть и парни. Выпуски шоу – серия разговоров «о наболевшем»  Вместе собираются девушки и обсуждают самые актуальные женские проблемы: от борьбы с лишним весом до того, как безболезненно пережить развод.  Хотя иногда на шоу приглашают и мужчин – чтобы рассмотреть некоторые ситуации и под другим углом. В числе звездных гостей шоу – Тина Канделаки, Нюша, Ольга Серябкина. Был в гостях и видеоблогер Stasprostoclass, который прославился саркастичными роликами о женщинах. Один выпуск может собрать полтора миллиона просмотров. 

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«1−11» 
Блогер Ида Галич в этом шоу становится учительницей. Она задает вопросы из школьной программы звездам и детям – как показывает опыт, иногда последние бывают умнее. На шоу уже блистали знаниями Настя Ивлеева, Екатерина Варнава, Ёлка, Полина Гагарина и другие. В среднем выпуски набирают до 11 миллионов просмотров. Такое название у проекта потому, что охватываемые вопросы как раз из учебников для разных классов. Правила простые: на вопрос из первого класса против звезды борется первоклассник, на вопрос из второго – второклассник. Шоу безобидное и подходит для просмотра с детьми. 

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