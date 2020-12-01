Валерия опубликовала фото в Instagram в коротком платье и чулках – пользователи затравили звезду

Снимок был сделан во время съемок клипа певицы. На нем она позирует в мини и чулках в сетку. При этом Валерия называет свою работу (особенно процесс съемки клипов) довольно сложной.Но вот фолловеры так не считают:– отметила подписчица Ксения.Некоторым не понравилось, как выглядит на фото певица. Ее образ они назвали развратным и вульгарным.– такой комментарий оставила Роза.Нашлись среди подписчиков и те, которые сделали Валерии "комплимент". Они подчеркнули, что дива многое делает для своих поклонников.– саркастично высказалась Валентина.Ранее фанаты критиковали звезду и ее мужа Иосифа Пригожина за жалобы по поводу финансовых трудностей в период пандемии. Они также обратили внимание, что деньги на недавний отдых в Дубаи в семье все-таки нашлись.