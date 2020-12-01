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  2. Валерия опубликовала фото в Instagram в коротком платье и чулках – пользователи затравили звезду

Валерия опубликовала фото в Instagram в коротком платье и чулках – пользователи затравили звезду

Подписчикам не понравилось фото 52-летней звезды в откровенном наряде, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

Снимок был сделан во время съемок клипа певицы. На нем она позирует в мини и чулках в сетку. При этом Валерия называет свою работу (особенно процесс съемки клипов) довольно сложной. 

Но вот фолловеры так не считают: 

«Непростое дело – это у шахтеров, строителей, хирургов, ученых. А в клипе сниматься – это так, простенькое развлечение», – отметила подписчица Ксения.  
 
Некоторым не понравилось, как выглядит на фото певица. Ее образ они назвали развратным и вульгарным. 

«Надо было полностью раздеться, звезды тоже мне, возомнили о себе. Шикарная – в чем шикарность? Сплошной разврат», – такой комментарий оставила Роза. 

Нашлись среди подписчиков и те, которые сделали Валерии "комплимент". Они подчеркнули, что дива многое делает для своих поклонников. 

«Прекрасная Валерия! Этот образ напомнил мне фильм "Интердевочка"! В трудные времена этот наряд может пригодиться! Удачи!» – саркастично высказалась Валентина. 

Ранее фанаты критиковали звезду и ее мужа Иосифа Пригожина за жалобы по поводу финансовых трудностей в период пандемии. Они также обратили внимание, что деньги на недавний отдых в Дубаи в семье все-таки нашлись. 
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