Валерий Вакульчик представлен в должности помощника Президента – инспектора по Брестской области

Первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня, 3 ноября, представил в Брестском облисполкоме нового помощника Президента – инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика, пишет БЕЛТА.
Валерий Вакульчик – уроженец Брестчины. Здесь же он начинал свою службу.
Максим Рыженков охарактеризовал нового помощника Президента – инспектора по Брестской области как «человека с богатым жизненным и профессиональным опытом».
Первый заместитель Главы Администрации Президента также отметил, что Валерий Вакульчик «на всех своих постах характеризовался как проницательный человек с высокими организаторскими способностями, аналитическим складом ума».
«Думаю, все эти качества позволят ему достойно работать в новой должности. Уверен, что его опыт работы в важных структурах силового блока, прямая связь с Президентом и дополнительные полномочия помогут в непростой период навести порядок с точки зрения общественной безопасности брестского региона», – добавил Максим Рыженков.
Он вручил Валерию Вакульчику удостоверение помощника Президента – инспектора по Брестской области и пожелал успехов в решении всех поставленных задач.
«Я рад и благодарен Главе государства за это кадровое решение, которое им принято», – поблагодарил Валерий Вакульчик.
«Это не просто чувство долга и ответственности за порученное дело. Волнение потому, что люди знают меня, я знаю людей. Этот край для меня родной, я вернулся сюда, имея за плечами достаточно серьезные и опыт, и знания, и умения. Конечно же, хочется их применить на доверенном участке. Плюс ко всему это направление деятельности для меня новое в какой-то степени, но очень интересное и увлекательное. Думаю, что смогу тоже привнести что-то на Брестчине, и общими усилиями мы сделаем этот край еще более процветающим и успешным», – сказал Валерий Вакульчик.
С назначением его поздравил и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он обратил внимание на большую ответственность, с которой связана должность помощника Президента в регионе. "В целом много целей, задач поставлено Президентом и перед областью, и перед руководством. Хорошо, что мы давно знакомы и ранее плодотворно сотрудничали по всем вопросам. Поэтому уверен, что и здесь также будем работать для того, чтобы в области и нашей стране положение дел улучшалось по всем направлениям», – подытожил Анатолий Лис.
Фото: БЕЛТА
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Валерий Вакульчик представлен в должности помощника Президента – инспектора по Брестской области
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