Валерий Вакульчик: было перехвачено сообщение: «Нужна «сакральная жертва». Отправитель установлен

Этой ночью сотрудникам правоохранительных органов пришлось защищать не только покой минчан, но и представителей объединенного штаба. Ситуацию сегодня в вечернем эфире телеканала ОНТ прокомментировал председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик:



– Накануне вечером из так называемого объединенного штаба мы получили информацию о том, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской. Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва».



Отправитель, сказал Валерий Вакульчик, уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая данные обстоятельства, о ситуации немедленно было доложено Главе государства.



– Отмечу, что мы со всей серьезностью отнеслись к данной информации, – сказал глава КГБ Беларуси. – В соответствии с поручением Президента я принял решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимание, но их присутствие было очевидно.