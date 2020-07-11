Валерий Иванов: «Купалье» знают и любят не только на внутренней, но и международной арене

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, который в числе других стоял у истоков фестиваля «Александрия собирает друзей», поделился своим мнением о празднике:

- Впервые «Купалье» на этой площадке провели десять лет назад, в далеком 2010-м. Сейчас фестиваль значительно преобразился. Он вырос и по объему, и по темам, по значимости. Его знают и любят не только внутри страны, но и на международной арене. «Александрия собирает друзей» воспринимается, как народный праздник, который сопровождается не только весельем и развлечениями, но и внутренней силой, который дает возможность подумать о значимости нашего государства. Все гости фестиваля с уважением относятся к нашей стране, а это дорогого стоит!