Валерий Гайдукевич: сегодня общество должно быть едино перед внешними вызовами и угрозами





Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, председатель совета общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий Гайдукевич.

– Сегодня мы торжественно откроем памятный знак, размещенный на улице, названной в честь воина-интернационалиста в Узде. Задумайтесь, сколько в нашей стране улиц, названных в честь выдающихся людей, памятных дат или событий. Но порой молодежь не знает, кто такой Киселев, Беда, Рокоссовский. Так быть не должно, -- отметил Валерий Гайдукевич. – Следует этому вопросу уделять особое внимание в школах, на патриотических мероприятиях, организовывать Вахты памяти у знаковых мест, проводить акции по благоустройству памятников и обелисков и активно освещать эти вопросы в СМИ, чтобы подрастающее поколение видело, что есть на кого равняться.

По мнению эксперта, День народного единства – это не только прямой отсыл к историческим событиям объединения белорусских земель в 1939 году. Символический праздник вписывается и в современный контекст: сегодня общество должно быть едино перед внешними вызовами и угрозами.

Также Валерий Гайдукевич подчеркнул, что мы живем в эпоху новой реальности и сталкиваемся не просто с угрозой, а с самой настоящей информационной войной против нашей страны. Сейчас важна не только безопасность границ, но и информационная безопасность. Особое внимание нужно уделить работе с молодежью, которой еще сложно разобраться, где правда, а где ложь.