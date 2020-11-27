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Валентина Матвиенко переизбрана Председателем Совета МПА СНГ

Председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств переизбрана председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Такое решение принято сегодня во время заседания Совета МПА СНГ. Ее кандидатура была поддержана единогласно.

Фото из архива БЕЛТА

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова отметила:

– От имени Национального собрания Беларуси мы поддерживаем кандидатуру Валентины Ивановны на столь высокую должность председателя Совета МПА СНГ. Прежде всего хочу поблагодарить вас за проделанную работу по укреплению роли МПА СНГ. Ассамблея пользуется высоким авторитетом на международной арене, и с ее мнением, несомненно, считаются наши партнеры в других странах. Уверена, что ваша инициатива, плодотворная работа, которая нацелена на развитие межпарламентского сотрудничества, будет продолжена. Искренне желаю вам успехов в этой работе. 

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев также поддержал кандидатуру Валентины Матвиенко:

– Межпарламентская Ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога, взаимодействия на международном уровне. Это результат работы Валентины Ивановны и, безусловно, всех коллег, представляющих парламенты стран СНГ. Организуются различные представительные международные форумы и конференции, налажены партнерские связи с другими межпарламентскими организациями. 

По словам Маулена Ашимбаева, МПА СНГ показывает хорошие результаты в подготовке модельных законопроектов:

– Выстроена система мониторинга и участия международных наблюдателей в выборных кампаниях. При непосредственном участии Валентины Ивановны решением  Генеральной Ассамблеи ООН учрежден Международный день парламентаризма. Искренне убежден, что высокий  профессионализм и большой политический опыт позволят Валентине Ивановне продолжить эффективно управлять нашей организацией. 

В заседании Совета МПА СНГ принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. 

Одной из центральных тем заседания станет законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах СНГ в связи с пандемией COVID-19. Будут также рассмотрены вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, подготовки к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создания Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ.
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