Валентина Матвиенко переизбрана Председателем Совета МПА СНГ

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БЕЛТА

отметила:также поддержал кандидатуру Валентины Матвиенко:По словам Маулена Ашимбаева, МПА СНГ показывает хорошие результаты в подготовке модельных законопроектов:В заседании Совета МПА СНГ принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.Одной из центральных тем заседания станет законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах СНГ в связи с пандемией COVID-19. Будут также рассмотрены вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, подготовки к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создания Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ.