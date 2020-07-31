Валентина Кулак, председатель Пинской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»: мы чувствуем, что наше мнение слышат
– В стране многое сделано для развития и укрепления института семьи, самореализации женщины. Это результат целенаправленной политики государства. Примеров много. Взять хотя бы Указ Президента «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Будут зачисляться отпуска по уходу за третьим и четвертым ребенком в общий трудовой стаж, увеличен период ухода за малолетними детьми. Мы чувствуем нашу женскую значимость, мы понимаем, что нас слышат. И хотим войти в уверенное завтра, которое видим без потрясений и катаклизмов. Это дорогого стоит. Лично я заинтересована только в развитии и укреплении нашего государства. Созидание – процесс ответственный. И здесь каждая мать должна думать о своем здоровье, отвечать за воспитание и подготовку к самостоятельной жизни своих детей, понимать, что каждый ребенок в будущем должен взять на себя ответственность, создав свою семью, воспитав уже своих детей благодаря тем, кто в свое время помогал ему самому совершенствоваться и развиваться.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter